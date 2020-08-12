الشعب ينجح فى اختبار "الشيوخ"

نجح المصريون فى اختبار انتخابات مجلس الشيوخ، التى أُجريت على مدار اليومين الماضيين، وانتهت، اليوم، حيث شهدت اللجان الانتخابية، فى اليوم الثانى للتصويت، إقبالاً متزايداً للناخبين، وسط الإجراءات الاحترازية المكثفة الخاصة بفيروس كورونا، وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، غداً، تلقِّى التظلمات على قرارات اللجان العامة، عقب تسلُّمها، اليوم، الحصر العددى لأصوات الناخبين.

الناخبون يتسابقون على اللجان.. ومشاركة واسعة لذوى القدرات وكبار السن والسيدات

وتسابق الناخبون بالقاهرة الكبرى، اليوم، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأخير من انتخابات مجلس الشيوخ، قبل انتهاء فترة التصويت فى التاسعة مساء، وسط حضور بارز لمختلف فئات المجتمع، كما شهدت باقى المحافظات إقبالاً كثيفاً، لليوم الثانى على التوالى، وسط انتشار أمنى مكثف، وتشديد الإجراءات الوقائية فى مختلف اللجان، مع استمرار المشاركة اللافتة لذوى القدرات الخاصة، وكبار السن، والسيدات.

"بئر العبد والعريش والشيخ زويد" الأعلى تصويتاً فى سيناء

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن غرفة العمليات لم تتلقَّ شكاوى بخصوص سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن مركز بئر العبد الأعلى فى نسبة المشاركة، يليه مركز نخل، ثم العريش، فالشيخ زويد، ثم الحسنة، وأخيراً رفح، كما احتلت «حلايب» قائمة الأعلى مشاركة داخل محافظة البحر الأحمر.

وفى سياق متصل، قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة ستفصل فى التظلمات على قرارات اللجان العامة خلال 24 ساعة من تاريخ عرضها على الهيئة، وإخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 24 ساعة أخرى من تاريخ صدوره.

وأضاف «لاشين»، لـ«الوطن»، أن اللجان العامة ليست جهة إعلان نتائج، لكنها تعلن فقط حصراً عددياً للأصوات، مؤكداً أن الهيئة هى الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج رسمياً، وسيكون موعدها 19 أغسطس، بحد أقصى، ونشرها بالجريدة الرسمية.

وأكد رئيس «الوطنية للانتخابات» أن يومى الاقتراع فى الانتخابات مرا بشكل هادئ، دون معوقات أو مخالفات.

وتعهد «لاشين» بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن تخلف عن الإدلاء بصوته، مشيراً إلى أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضى المدة، وقال: «أغلب دول العالم تطبق الغرامة، وإحنا ما بنعملش حاجة جديدة». ويعاقب قانون مباشرة الحقوق السياسية بغرامة لا تجاوز 500 جنيه مَن كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلَّف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات والاستفتاءات.

وفى سياق متصل، تسلمت السفارات والقنصليات المصرية مظاريف البريد لأصوات المصريين بالخارج، الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، حيث كان آخر موعد لتلقِّى الأصوات عبر مكاتب البريد، اليوم«الأربعاء»، ومن المقرر، عقب انتهاء فرز الأصوات، إرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان النتيجة مجمعةً 19 أغسطس.

ورصدت غرف عمليات «المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لذوى الإعاقة، والمنظمات الحقوقية والأحزاب» تزايداً ملحوظاً فى أعداد الناخبين، اليوم، مقارنة باليوم الأول، مؤكدة أنه تم فتح اللجان فى موعدها، مع زيادة إجراءات التأمين والنظام داخل اللجان، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من ارتداء الكمامات، والتباعُد الاجتماعى، وتوافر مندوبى «الصحة» داخل اللجان بعدد كبير، بالإضافة إلى إقبال ذوى الإعاقة، فيما تصدّرت المرأة المشهد الانتخابى بعدد من محافظات الصعيد كالأقصر وقنا.