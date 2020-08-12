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محمود مسلم

انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ وبدء فرز الأصوات

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الوطن
10:15 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ

انتهى قبل قليل، اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ، وجرى إغلاق اللجان، استكمالاً للاستحقاق الدستوري، بإنشاء الغرفة الثانية من البرلمان، حيث جرى الغلق بعد انتهاء الموعد المحدد للتصويت من قبل الهيئة العليا للانتخابات، للبدء في فرز أصوات الناخبين.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

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