محمد الشرنوبي يستعد لإحياء أولى حفلاته بعد كورونا بالإسكندرية

أعلن المطرب محمد الشرنوبي، استعداده لإحياء أولى حفلاته بالإسكندرية 21 أغسطس الجاري، بعد توقف فترة عن الحفلات، بسبب جائحة كورونا.

وكتب الشرنوبي: "أول حفل جماهيري ليا في الإسكندرية، هيكون يوم الجمعة 21 أغسطس 2020، ضمن فعاليات مهرجان الصيف، الحجز من شباك التذاكر في مكتبة الاسكندرية، هستناكوا نغني مع بعض، وإن شاء الله نتبسط جدا"

أعاد الفنان الشاب محمد الشرنوبي، تقديم أغنية "من قلبي سلام لبيروت"، والتي قدمتها الفنانة فيروز قبل 26 عامًا تقريبًا، تضامنًا مع الشعب اللبناني، بعد الخسائر التي شهدتها بيروت على مدار اليومين الماضيين، جراء تفجير