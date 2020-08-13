محافظ دمياط عن انتخابات "الشيوخ": نشكر المواطنين على وعيهم وتعاونهم

أكدت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط على وجود إقبال عالٍ في قرى ومراكز المحافظة، مشيرة لزيادة الإقبال في نهاية اليوم الثاني للتصويت.

وقالت ميخائيل الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc": "إحنا بنشكر المواطنين وكان منظر جميل تعاونهم وكمان حسينا قد إيه فيه وعي للمواطن إنه نازل النهارده بالعدد الكبير ده"، مشيدة بالنزول الكثيف لسيدات محافظة دمياط، مثنية على الموقف الوطني للمرأة في المحافظة.

ونفت ميخائيل وجود أي مشكلات واجهتهم على مدار اليومين وأنهم أغلقوا اللجان بالكامل في تمام الساعة التاسعة مساء بعد انتهاء العملية الانتخابية.