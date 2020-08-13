سلاف فواخرحي ناعية سناء شافع: أستاذ كبير في التمثيل

نعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الفنان الراحل سناء شافع، والذي رحل عن عالمنا منذ ساعات.

وكتبت سلاف عبر إنستجرام "الفنان المصري الكبير ⁧‫سناء شافع‬⁩ لروحك الرحمة والسلام.. ‬‫عملنا معاً في مسلسل خط ساخن قبل عامين، مُحب ، جميل الحديث، ‬وأستاذ كبير في التمثيل".

سناء شافع، هو ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر، مكث بقريته قرابة 8 سنوات، قبل أن ينتقل إلى القاهرة مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف.

وعاش بحي الجمالية ثم حدائق القبة، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين، إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية، حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح.