قاسم: صناديق لجنة بالجيزة امتلأت بالكامل وطلبوا أخرى إضافية

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجميع بذل مجهودا كبيرا لإتمام عملية التصويت.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنهم كانوا حريصين على تقديم كل التسهيلات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وعمل أماكن انتظار ومظلات للمصوتين.

وأوضح قاسم أن اللجان شهدت إقبالا كبيرا في ثاني أيام الانتخابات، مشيدًا بدور الشباب ومجهوداتهم في تنظيم العملية الانتخابية، مضيفًا: "كنا كل ساعتين بنطلع تقرير بالتواصل مع غرف العمليات والأزمات على مستوى المحافظات من غرفة أزمات رئاسة مجلس الوزراء"، لافتًا إلى أن هناك لجانا امتلأت صناديقها مثل لجنة 762 مدرسة ترهونة الثانوية المشتركة بالبدرشين بمحافظة الجيزة والتي امتلأت فيها الصناديق بالكامل وقاموا بطلب صندوقين إضافيين من الهيئة الوطنية للانتخابات وتم مدهم بالصناديق اللازمة لاستكمال اليوم بسلاسة ويسر.

ولفت إلى وجود حالة خرق انتخابي في أسيوط وتم التعامل معها بحسم وأيضًا شهدت بعض لجان سوهاج حماس زائد وتم تهدئة الأمور، مشيرًا إلى أن كل اللجان أغلقت في مواعيدها ومرت الأمور بسلاسة وسلامة ويسر.