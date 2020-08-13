محافظ كفر الشيخ: الإقبال على الانتخابات في آخر 3 ساعات كان غير مسبوق

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة شهدت عُرسا انتخابيا على مدار يومين تشاركت في إنجاحه كل جهات الدولة، معتبرًا أن البطل هو الناخب نفسه.

وقال نور الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنهم شهدوا إقبالا كبيرا من المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والشباب مشيدًا بمجموعات الشباب من منظمات المجتمع المدني ومن وزارة الشباب والرياضة وجهودهم في مساعدة الناخبين.

وأشاد نور الدين بمجهودات تطهير وتعقيم اللجان على مدار اليوم والمظلات الداخلية وأعمال التأمين، مشيرًا إلى أن كل الجهات تعاونت مع الناخبين لإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية.

وتابع: "الإقبال لحد الساعة 9 وكان غير مسبوق قبل كده والناخب مصر إنه يروح يختار ممثل له في انتخابات مجلس الشيوخ يكون بيعبر عنه"، مشيرًا إلى أنه تم الإغلاق الساعة 9 على الناخبين الموجودين وأدلوا بأصواتهم في بعض اللجان للساعة 10 مساء: "الإقبال من 6 لـ9 كان غير عادي".