بعد أزمته مع هاني شاكر.. متابعون يسخرون من أحمد فلوكس: "ساقط عربي"

سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الفنان أحمد فلوكس بسبب ما كتبه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للرد على الفنان هاني شاكر.

وقع "فلوكس" في أكثر من 20 خطئا لغويا وإملائيا في 50 كلمة كتبها للهجوم على الفنان هاني شاكر بسبب نعي الأخير لليوتيوبر مصطفى الحفناوي.

ورد الفنان أحمد فلوكس على مداخلة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مشيرًا إلى أنه "رفض الدخول في مداخلة هاتفية مع الإبراشي للرد على نقيب الموسيقيين.

ونشر فلوكس صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق قائلًا: "أنا مش هرد على كلام أستاذ هاني شاكر.. أستاذ هاني قامة كبيرة ولا يمكن أبدًا أقول كلمة بعد كلامه".

وأضاف: "أنا وجهة نظري كانت واضحة.. حتى لو اتضايق فله الحق وله كل الحب وأرفض نهائيا الظهور في برنامج أستاذ وائل الإبراشي للرد على كلام نقيب الموسيقيين".

وأكد فلوكس أنه لن يرد على ما قاله "شاكر"، مضيفًا: "لن أرد.. الموضوع بالنسبة لي اتقفل وقدمت اعتذار والأستاذ الكبير يقول ما يحلو له وعلينا الصمت وعدم الرد فلا كلام بعد الكبير، سواء أخي الأكبر الدكتور أشرف زكي أو أخونا الأكبر قيمة ومقامة ونجومية وتاريخ الأستاذ هاني شاكر".

وهاجم الفنان أحمد فلوكس الفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بعد نعي الأخير لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوي، معتبرًا أن "شاكر" يحاول أخذ لقطة على حساب وفاة اليوتيوبر الشاب.

وعقب هجومه تعرض "فلوكس" لهجوم حاد من متابعيه بسبب ما كتبه عن الفنان الكبير هاني شاكر، ما دفعه لحذف منشوره على موقع التواصل الاجتماعي، ثم تبعه بفيديو يعتذر فيه للفنان الكبير معتبرًا هجومه على الحدث وليس على شخص الفنان الذي يكن له كل احترام، كاشفا عن أن الاعتذار يأتي بعد تلقيه اتصال هاتفي من نقيب الممثلين أشرف زكي.

ورفض الفنان هاني شاكر اعتذار أحمد فلوكس الذي جاء بعد تدخل نقيب الممثلين أشرف زكي في الأزمة، قائلا في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة التليفزيون المصري "إن فلوكس لا يجيد الاعتذار وأنه لا يقبل اعتذاره"، مضيفًا "أنه لو كان عضوا في نقابة الموسيقيين لشطبه بسبب تجاوزاته غير المقبولة".