مجدي سليم يحصد مقعد دائرة أسيوط من أول جولة

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط، نتائج فرز أصوات الناخبين.

وحصد المرشح المهندس مجدي عبد الرحيم سليم، سكرتير عام محافظة أسيوط الأسبق، والمرشح عن حزب مستقبل وطن "فردي" أعلى الأصوات بإجمالي عدد أصوات بلغت 101 ألف و167 صوتا من إجمالي الأصوات الصحيحة والبالغ عددها 201 ألف من إجمالي عدد الحضور 248,249 ليصبح المرشح الوحيد بالمحافظة الذي يحصد مقعد الدائرة من أول جولة.

بينما يخوض 6 مرشحين جولة الإعادة على المقاعد الثلاثة المتبقية بين مرشحين "فردي"، مستقل، وهم كلا من: منتصر مالك فردي مستقل – عادل حجازي فردى مستقل- وهشام فهمي، ومرشحو مستقبل وطن على المقعد الفردى هي كل من: حمادة قرشي– عصام بركات - مصطفى الكحيلي.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط بلغ مليونا و766 ألفًا و955 ناخبًا.

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