محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية من أجل مصر

أكد الدكتورعصام سعد محافظ أسيوط أنهم استعدوا للانتخابات بشكل جيد على كافة المحاور، مشددًا على أهمية توفير الأمن للمواطنين وللجان الانتخابية والتعقيم وتوفير الأدوات الوقائية.

وقدم سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه عمرو خليل وريهام إبراهيم عبر فضائية "cbc" الشكر للأجهزة الأمنية في المحافظة بسبب مجهوداتهم لتأمين سير العملية الانتخابية مشيدًا بالانتشار المكثف للقوات أمام المقرات الانتخابية والمحاور الرئيسية والمواقع الحيوية.

وأوضح "سعد" أن بعض اللجان كانت تحتوي على بوابات التعقيم مشيرًا إلى أن كل اللجان كانت تحتوي على الكمامات وأجهزة الكاشف الحراري.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة الحق الدستوري بمحض إرادتهم وأن يختاروا من يريدون، مشددًا على أهمية المشاركة والتواجد والتكاتف من أجل مصر، مشيدًا بمجهودات الشباب المتطوعين في اللجان الانتخابية.