محافظ أسيوط: لا شكاوى أو تجاوزات في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن جميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ البالغ عددها 636 لجنة فرعية بقرى ومراكز المحافظة أغلقت أبوابها في اليوم الأول، ولم تشهد أي خروقات أو تجاوزات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحاً وحتى غلقها في التاسعة مساءاً.

وأشار المحافظ إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضاري وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تابع فتح اللجان الانتخابية وانتظام عمليات التصويت، ثم تفقد العديد من اللجان الانتخابية بحي شرق وغرب للاطمئنان على سير عملية التصويت، كما تابع من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سير عمل اللجان على مدار اليوم دون تلقي أي شكاوى.

وأشار إلى أن غلق اللجان جرى في تمام الساعة 9 مساءاً مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بصوتهم، وقام المستشارين ورؤساء اللجان بالتعاون مع الموظفين المشرفين على الانتخابات بإغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان تحت تأمين قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجان من الداخل والخارج على مدار 24 ساعة.

وأشاد المحافظ بدور رجال قوات الشرطة والقوات المسلحة في تأمين سير عملية الانتخاب بجميع اللجان ومساعدة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، لافتاً إلى توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فضلاً عن توفير بوابات التعقيم بجميع اللجان والكحول والكمامات، بالإضافة إلى عمل أماكن لانتظار المواطنين ومنع التزاحم على اللجان وتنظيم عملية الانتخاب.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط 2 مليون و677 ألفاً و955 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، مؤكدا الانتهاء من تجهيز مقر اللجنة العامة للانتخابات بمدينة أسيوط تحت إشراف قضائي كامل.