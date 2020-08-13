اللجنة الوزارية لكورونا: الحكومة عملت كفريق واحد.. وجهود الإعلام قللت الشائعات

عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ورئيس اللجنة الوزارية المصغرة لتوثيق جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، اجتماعًا للجنة بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

هالة السعيد: وحدة الوثائق الاستراتيجية تلعب دورًا مهمًا فى رصد جهود الإصلاح الاقتصادي

ناقش الاجتماع الجهود المبذولة التي تهُدف إلى توثيق تعامل الدولة المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد عبر تأسيس وحدة ومركز الوثائق الاستراتيجية والتي يتمّ من خلالها رصد كل الجهود التي بذلتها أجهزة الدولة المختلفة.

وخلال اللقاء، أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ هذا الاجتماع يأتي في إطار التكليف الرئاسي لرصد وتوثيق جهود الحكومة المصرية خلال التعامل مع أزمة "كوفيد -19"، مشيرة إلى أن مجموعة العمل الحالية منبثقة من وحدة الوثائق الاستراتيجية التابعة لمجلس الوزراء المصري، مؤكّدة أنَّ بوابة الوثائق الاستراتيجية التي تمّ إطلاقها تعمل جنبًا إلى جنب مع مرصد وزارة التخطيط والذي يعرف بـPolicy Tracker ويهدف إلى توثيق جهود الدولة المصرية والخطوات الاقتصادية التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وزيرة التخطيط: الدولة المصرية حريصة على الشفافية في التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن

ولفتت السعيد، خلال الاجتماع، إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مشيرة إلى أنَّ الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا في كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستوى الإنساني والعالمي.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ الدولة المصرية كانت حريصة على الشفافية فى التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصري ليكون شريك لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصري، مما عزز ثقة المواطن في إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة.

وزير الاتصالات: أزمة كورونا أبرزت أهمية الإسراع في بناء مجتمع رقمي

فيما أكّد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنَّ الحكومة المصرية عملت كفريق واحد لمواجهة أزمة كورونا وبذلت جهودًا غير مسبوقة للحد من أعداد الإصابات والوفيات، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجهود في حاجة إلى التوثيق لأنها تعُد "سابقة" فى علم الإدارة والقيادة.

طلعت: الحكومة عملت كفريق واحد لمواجهة كورونا.. ويجب توثيق جهودها لكونها"سابقة" بعلم الإدارة

وأوضح أنَّ أزمة كورونا أبرزت أهمية الإسراع في بناء مجتمع رقمي بعد اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية فى التواصل وممارسة الأعمال، وأكد طلعت أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود من أجل الوصول إلى مجتمع رقمى متكامل.

وزير الإعلام: الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في سياستها الإعلامية منذ بدء الأزمة قللت فرص إطلاق الشائعات

ومن جهته، أوضح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنَّ الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا بمنهج يعتمد على كيفية الحفاظ على صحة المواطن والاقتصاد المصري عبر تشكيل لجنة وزارية لإدارة الأزمة، مؤكّدًا أنَّ الدولة المصرية حرصت منذ البداية أن يكون المواطن المصري شريك لها في إدارة الأزمة من خلال إعلان الحقائق حول الاصابات والوفيات بشكل يومي.

وأشار وزير الإعلام، إلى أهمية عملية التوثيق التي ستساعد على توعية الأجيال القادمة بكيفية مواجهة الأزمات المماثلة في المستقبل، ومؤكّدًا أنَّ الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في سياستها الإعلامية منذ بدء الأزمة قللت فرص إطلاق الشائعات.

فيما أوضح صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنَّ الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي أكدت على حسن إدارة الأزمة سواء داخليًا أو خارجيًا، فخارجيًا كانت مصر من أوائل الدول التي استقدمت أبنائها من الخارج، كما أنّها قدمت العديد من المساعدات الإنسانية خلال الأزمة للعديد من الدول مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة والسودان.

وأضاف أنَّ الدولة المصرية اتخذت عدة تشريعات من قوانين وقرارات تتعلق بالأزمة مثل قرارات الإجازات الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ودشنت العديد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية والخاصة مثل مبادرات "أهالينا، ومصر هتعدي، وكل يوم كتاب، واخدم بلدك بفكرة"، إضافة إلى حفلات ثقافية "أون لاين" وزيارات اقتراضية للمتاحف وغيرها.

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى إطلاق بوابة وحدة الوثائق الاستراتيجية على شبكة الانترنت، موضحًا أنَّ 5750 بيانًا ومبادرة أصدرتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة كورونا وجرى توثيقها عبر عمليات الرصد والتقارير التى وردت لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

واستعرض "الجوهري"، الخطوات التي تبذلها وحدة الوثائق لجمع المعلومات حول جهود الدولة في التعامل مع أزمة كورونا والانطباعات لدى المؤسسات الدولية الإعلامية حول الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.