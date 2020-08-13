إنهاء عقود عاملين بشركة سعودية وصرف مستحقاتهم لتواجدهم خارج الممكلة

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، لفت فيه إلى أن المكتب رصد قرار شركة بفصل جميع العاملين بها والمتواجدين حالياً خارج المملكة، نظراً لعدم تمكّنهم من العودة ولن يتمكنوا من العودة إلا بعد إنتهاء جائحة كورونا طبقاً لما أعلنته السلطات السعودية.

وأكّدت الشركة في خطاب لعمالها: "ضرورة التواصل مع المدير المباشر أو أخصائي الموارد البشرية الخاص بإدارتكم لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم المالية وتزويدكم بخطابات إخلاء طرفهم وشهادات خبراتهم العملية" .

وسبق وحذر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ولم يتوان مكتب التمثيل العمالي فى إبلاغ العاملين المصريين بذلك قبل القيام بإجازاتهم السنوية خارج المملكة في أثناء اعتماد تجديدها قبل السفر إلى مصر.

واتخذت الشركة قرارها المتقدم بذلك بعد أن أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية رسميا أنَّه لا عودة للأشخاص الذين لديهم إقامة بالمملكة والمتواجدين خارج البلاد حالياً إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأنهت الشركة عقود العمل الخاصة للعاملين بها المتواجدين خارج المملكة، وإبلاغهم أن آخر يوم لهم في الشركة، هو آخر يوم من إجازتهم مدفوعة الأجر.

وأكّدت شركة "بندة لتجارة التجزئة" أنَّه عند انتهاء جائحة كورونا فإن الشركة ترحب بتقديم طلب التوظيف مجدداً، وذلك بحسب الشواغر المتاحة حينها، وسيتمّ إعطاء هذه الطلبات أولوية آخذين في الاعتبار مؤشرات الأداء الخاصة بالعامل خلال فترة التعاقد السابقة.