اليونان تشيد بتعهد فرنسا بتعزيز قواتها في شرق المتوسط

أشادت اليونان بتعهد فرنسا بتعزيز قواتها في شرق المتوسط، وفقا لما نشرته قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وأعلنت اليونان أنّ الرئيس الفرنسي صديق حقيقي ومدافع شرس عن قيم أوروبا.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية، قبل قليل، أنّه جرى بدء تدريبات فرنسية يونانية مشتركة في البحر المتوسط، لافتة إلى نشر طائرتي رافال لتعزيز وجودها في المتوسط، على السفينة لافايت بسبب التنقيب التركي بالمتوسط.

وأشارت إلى أنّ حاملة المروحيات المتجهة إلى لبنان ستكون جزءا من تعزيزات المتوسط.