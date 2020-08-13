لحظة تحرير ضابط إيطالي احتجزه مصري: متهم بالسطو والتهرب من شيك

نشر ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الإيطالي، مقطعًا مصورًا لعملية احتجاز شاب مصري لأحد أفراد الأمن كرهينة تحت تهديد سكين، داخل كاتدرائية ميلانو بساحة "الدومو".

وأعرب زعيم حزب الرابطة الإيطالي، عن شكره للشرطة التي تدخلت وأنقذت الأمر، داعيًا إلى أنَّ يدفع مرتكب الواقعة الثمن، ووصفه بـ"السفاح" على حد تعبيره.

صحيفة إيطالية: الشاب المصري استوقفته دورية شرطة وطلبت وثائقه.. فأخبرها بجنسيته وهرب داخل الكاتدرائية

فيما كشفت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث كان الشاب المصري صاحب الـ26 عامًا يتواجد قرب كاتدرائية ميلانو في ساحة "الدومو"، وبينما مرت إحدى دوريات الشرطة واقتربت منه طلبت وثائقه، وقال إنَّه مصري، ثم هرب إلى داخل الكاتدرائية، لتتمّ محاصرته من قبل الشرطة.

صحيفة إيطالية: الشاب المصري احتجز حارسًا كرهينة.. واستطاعتت الشرطة تحريره

وحسب الصحيفة الإيطالية، عندما وصل رجال الشرطة رأوا أنَّ الشاب المصري وضع حارسًا على ركبتيه وهدده بسكين يبلغ سلاحه 10 سنتيمترات، حاولت الشرطة التفاهم معه ولكن في لحظة تشتيت انتباهه انقض عليه عناصر الشرطة وتمّ تقييد يديه ونزع سلاحه داخل الكاتدرائية، دون أن يصاب أحد بأذى وعاد الوضع إلى طبيعته على الفور.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أنَّه تمّ نقل الشاب المصري إلى قسم الشرطة، وبحسب ما تمّ معرفته، فقد تمّ القبض عليه في الماضي لارتكابه عملية سطو في مطار "مالبينسا"، وأنَّه يتحدث الإيطالية جيدًا ويعيش في منطقة "بارانزاتي" بـ"ميلانو".

حبس الشاب المصري بتهمة الخطف ومقاومة ضابط عام وحمل سلاح أبيض وتهديد رجل شرطة به

وفي أثناء التحقيقات التي أجراها رئيس مكافحة الإرهاب البرتو نوبيلي، وجه قرارًا باعتقال الشاب المصري بتهمة الخطف ومقاومة ضابط عام وحمل سلاح أبيض وتهديد رجل الشرطة به، وتبين كذلك أنَّه متهرب من سداد قيمة شيك.

صحيفة: الشاب المصري أبلغ المحققين باسم غير حقيقي.. وقد يتهم بالتزوير

كما أشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أنَّ الاسم الذي أخبر به الشاب المصري المحققين تبين أنَّه غير الاسم الذي يوجد بوثائق الهوية التي لديه، وبالتالي يمكن أيضًا اتهامه بالتزوير، في وقت استغرقت عملية خطف الحارس 8 دقائق.

وكشف عادل خطاب مسؤول ملف المهاجرين والأجانب بالحزب الليبرالي الإيطالي، تفاصيل واقعة احتجاز شاب مصري لضابط شرطة إيطالي، أمس، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وقال "خطاب"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إنَّ الواقعة حدثت في ساحة الدمو، حيث كان يحمل سكينًا، ودخل إحدى الكنائس واحتجز ضابط شرطة، مضيفًا: "تعاملت معه الشرطة بشكل سلمي وقاموا بتهدئته، حتى ترك السكين الذي كان معه وترك الضابط، وتمّ اصطحابه إلى قسم الشرطة".

ولفت "خطاب"، إلى أنَّه لم يعرف حتى الآن أسباب الواقعة ودوافع الجاني، فقط التحقيقات جارية، ونقل الشاب المصري إلى قسم الشرطة.

وكان إسلام السويسي، المستشار الإعلامي للجالية المصرية في إيطاليا، قال إنَّ قوات الأمن الإيطالية ألقت القبض على شاب مصري، إثر احتجازه ضابط شرطة إيطالي تحت تهديد السكين.

وأضاف "السويسي"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أنَّ الواقعة جرت في ميلانو وسط ظروف غامضة، حيث لم يعرف بعد أسباب وملابسات احتجاز الشاب المصري للضابط الإيطالي.