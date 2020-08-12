الجالية المصرية بإيطاليا تكشف كواليس القبض على مصري احتجز ضابط بميلانو

كشف عادل خطاب مسؤول ملف المهاجرين والأجانب بالحزب الليبرالي الإيطالي، تفاصيل جديدة في واقعة احتجاز شاب مصري لضابط شرطة إيطالي، اليوم، في مدينة "ميلانو" الإيطالية.

وقال "خطاب"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن الواقعة حدثت في ساحة الدمو، حيث كان يحمل سكينا، ودخل إحدى الكنائس واحتجز ضابط شرطة. وقال "خطاب"، تعاملت معه الشرطة بشكل سلمي وقاموا بتهدئته، حتى ترك السكين الذي كان معه وترك الضابط، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة. ولفت "خطاب"، إلى أنه لم يعرف حتى الآن أسباب الواقعة ودوافع الجاني، فقط التحقيقات جارية، وقد نقل الشاب المصري إلى قسم الشرطة.

وكان إسلام السويسي المستشار الإعلامي للجالية المصرية في إيطاليا قال، إن قوات الأمن الإيطالية ألقت القبض على شاب مصري، إثر احتجازه ضابط شرطة إيطاليا تحت تهديد السكين.

وأضاف "السويسي"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أن الواقعة جرت في "ميلانو"، وسط ظروف غامضة، حيث لم يعرف بعد أسباب وملابسات احتجاز الشاب المصري للضابط الإيطالي.