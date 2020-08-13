"الأسقفية" تستأنف غدا فعاليات الدورة الثالثة لمشروع "معا من أجل مصر"

تستأنف الكنيسة الأسقفية غدًا الجمعة فعاليات السنة الثالثة لمشروع "معا من أجل تنمية مصر"، والتي توقفت في وقت سابق بسبب جائحة فيروس كورونا. تبدأ أولى الفعاليات بخدمة مجتمع القاهرة والتي تقام بالاشتراك مع مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.

من جانبه قال رامز بخيت المشرف على المشروع في بيان صادر عن الكنيسة: "تبدأ الفعاليات بيوم تدريب لشباب القاهرة تحت عنوان (طاقات الشباب الإبداعية)، وذلك انطلاقا من رؤية المشروع لتعزيز معرفة وقبول الآخر، وإعلاء القيم المشتركة، وتفعيل العمل الجماعي المبني على الاحتفاء بالاختلاف".

وأوضح رامز بخيت: "تم تصميم هذا التدريب من أجل بناء فريق مجتمعي قادر على إطلاق برامج في المجتمعات المحلية تطلق طاقات الشباب الإبداعية وتمكنهم من تنفيذ مشروعات مجتمعية تزرع المحبة والسلام بين مختلف أطياف المجتمع".

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير. من المقرر أن يشتمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.