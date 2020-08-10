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مطرانية أسوان: الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الشيوخ

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مصطفى رحومة:
07:12 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
مطران أسوان خلال مشاركته في انتخابات سابقة

مطران أسوان خلال مشاركته في انتخابات سابقة

دعت مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، الأقباط للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ التي ستنطلق في الداخل غدا الثلاثاء وعلى مدار يومين.

وقالت المطرانية، إن الانتخابات حق يكفلة الدستور والقانون للمواطن للمشاركة فيها بمنتهى الحرية، مطالبة الأقباط بعدم التنازل عنها.

وأشارت المطرانية، في بيان للجنة العلاقات العامة بها، إلى أن الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنها تتمنى التوفيق لجميع المرشحين.

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