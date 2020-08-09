الكنيسة تنشأ صفحة على "فيس بوك" لنشر أقوال وتعليم البابا تواضروس

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن إنشاء صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، باسم "المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي".

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن المركز سيبث على صفحته الجديدة السلاسل التعليمية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والحلقات التي يقدمها مطارنة وأساقفة الكنيسة والكهنة، إلى جانب الحملات التوعوية وأقوال البابا.

وأضاف حليم، أنه من المقرر أن تركز صفحة "المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على نشر البيانات الرسمية للكنيسة إلى جانب الأخبار الكنسية.