"هيئة الدواء" تسحب مستحضرا دوائيا من الأسواق: غير مطابق للمواصفات

أعلنت هيئة الدواء المصرية، أنَّه تقرر سحب التشغيلة الحالية من فيتامين "Mineravit Capsule"، وذلك لأن التشغيلة الحالية غير مطابقة للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي.

وأصدَرت هيئة الدواء، المنشور رقم 16 لسنة 2020، والذي يحمل التشغيلة رقم 1708066، والموجه لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لتوجيه إدارات الصيدلة لديها لسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ كل الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

من جهته، أكّد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنَّ سحب التشغيلة الحالية من فيتامين "Mineravit Capsule" جاء ضمن خطة إجراءات تنظيم السحب العشوائي للعينات التي تجريها إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء، حيث تسحب الهيئة بصفة دورية عينات عشوائية من سوق الدواء بهدف التأكّد من سلامة وجودة ومأمونية الأدوية من خلال تحليلها بمعامل الهيئة، وتبين من تحليل العينة أنّها غير مطابقة للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي.

هيئة الدواء ترسل منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع لتجميد أرصدة الفيتامين وتطالبها باسترجاع المباع

وتابع "الغمراوي"، أنَّ الهيئة أرسلت منشورًا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من المستحضر، وطالبتهم باسترجاع ما تمّ بيعه للصيدليات بجميع محافظات مصر مرة أخرى لمخازن الشركة، كذلك إبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.

وأشار إلى أنَّه تمّ إخبار شركات التوزيع بأن إدارات الصيدلة بالمحافظات سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات، بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، كما أكّدت الهيئة ضرورة تسليم مندوب الشركة المنتجة الأحراز مع أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الهيئة بالكميات المحرزة، على أنَّ يتمّ الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

ولفت إلى أنَّ التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية سيتابع الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكّد من ضبط وتحريز هذة الكميات والأصناف وإعدامها، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، والتأكّد من تطبيق الأسس السليمة للتصنيع الدوائي، وضبط سوق الدواء.