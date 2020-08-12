الحكومة: "هيئة الدواء" توفر "أدوية كورونا" أولاً بأول

أكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، أن كميات الأدوية الخاصة ببرتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد التي ضخت في الأسواق خلال الفترة الماضية كافية، ولا حاجة للتهافت على تخزين من قبل المواطنين.

وأضاف "المصري"، في تصريحات صحفية له اليوم على هامش تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن جهود توفير "أدوية كورونا"، أن هيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولا بأول.

وأضاف المستشار الطبي لـ"مدبولي"، أن أمانة الشئون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر يوليو الماضي لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والتي تم إتاحتها عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وتضمن تقرير أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي قامت الهيئة بتدبيرها خلال يوليو الماضي، حيث تم توفير 3.629.138 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و234.632 زجاجة من عقار "ازيثرومايسين" شراب، فيما تم تدبير 7.065.760 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وإتاحة 1.050.000 زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و5.966.959 شريط "زنك" أقراص، فضلا عن توفير 8.313.780 شريط "فيتامين سي" أقراص.