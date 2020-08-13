وسائل إعلام لبنانية: البرلمان يقر حالة الطوارئ في بيروت

أوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن البرلمان يقر حالة الطوارئ في بيروت وفقا لما أعلنته قناة "العربية"،فى نبأ عاجل.

وقبل مجلس النواب اللبناني استقالة 7 نواب، وتراجع النائب مروان حمادة عن استقالته، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

ويستمع القضاء اللبناني بدءا من بعد غد الجمعة، إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع ميناء بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إن المحامي العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان خوري، "سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين".

وأوقع الانفجار الهائل في 4 أغسطس الجاري داخل العنبر رقم 12، حيث كان يُخزن 2750 طنا من نترات الأمونيوم منذ 6 سنوات، بحسب السلطات، 171 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، بالإضافة إلى عدد من المفقودين.