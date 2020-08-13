خبير أوبئة عن اللقاح الروسي: لم تجرى المرحلة الثالثة من التجارب عليه

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك 173 لقاحا محتملا للتعامل مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن 8 لقاحات فقط هي من دخلت المرحلة الثالثة من التجارب.

وأضاف عنان، خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، أنه في 18 يونيو سجلت روسيا لقاحها للتعامل مع فيروس كورونا، إذ دمجت بين المرحلتين الأولى والثانية، بعد التجربة على 40 شخصًا، مشيرًا إلى أن هذا العدد جرى زيادته ليصبح أكثر من 100 شخص.

وتابع، أن نتائج اللقاح يجب أن تظهر في 15 أغسطس المقبل، موضحًا: "حتى الآن لم نعرف نتائج المرحلتين الأولى والثانية، وروسيا أعلنت طرح لقاحها قبل إجراء المرحلة الثالثة من الاختبارات، وهذا شيء لا يحدث على مستوى اللقاحات، إذ سيستخدم الناس اللقاح أثناء إجراء التجربة الثالثة".

وشدد، على عدم إمكانية الحكم على اللقاح الروسي دون معرفة نتائج التجارب، لافتًا إلى أن بعض الآثار الجانبية تظهر بشكل سريع، بينما يستغرق البعض الآخر وقتًا لكي يظهر.