تعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس بعد اعتمادها

يعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، مساء اليوم، نتيجة الثانوية الأزهرية، (للعام الدراسي 2019- 2020) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، وسيتم إتاحتها لجميع الطلاب في الخامسة والنصف مساء.

ويعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا، يبث من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، اليوم في تمام الساعة 2 ظهرا.

ويتناول فيه كل الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات، والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.

وذلك عبر هذا الرابط:

النتيجة