الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية بعد قليل.. و"الطيب" يهنئهم هاتفيا

يعلن الأزهر الشريف، بعد قليل، أسماء أوائل كل شعبة في الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، ويجري بعدها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالاً هاتفيًا بالأوائل لتهنئتهم بالتفوق.

ويعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، في الثانية ظهر غد الخميس، النتيجة الكاملة، ويعلن أسماء العشرة الأوائل من كل شعبة، ونسبة النجاح، وتفاصيل إعلان موعد فتح باب التظلمات، إضافة إلى موعد وجدول الدور الثاني، على أن تتم إتاحة النتيجة للطلاب في تمام الخامسة والنصف على بوابة الأزهر الشريف.

يذكر أنّ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبي (بنين 50602) و(فتيات 34633) بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى (بنين 25127) و(فتيات 18029) بإجمالي 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.

والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية كانت 635 لجنة عامة بالمحافظات، ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعي.