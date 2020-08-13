اليونان تطلع النمسا على تطورات الخروقات التركية شرق المتوسط

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، هاتفيًا، اليوم الخميس، الاستفزازات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية إن الوزير اليوناني أطلع نظيره النمساوي على الخروقات والأفعال غير القانونية التي تمارسها تركيا حاليًا في مياه البحر المتوسط.

وأضافت المصادر أن الوزير اليوناني سيصل إلى فيينا، غدًا، للمشاركة في أعمال زيارة مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية للنمسا، حيث سيجرى بحث الخلاف الحالي بين اليونان وتركيا حول التنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يلتقى بومبيو، غدًا الجمعة، فى فيينا، كلًا من الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، والمستشار النمساوي سباستيان كورتس، ووزير الخارجية ألكسندر شالينبيرج.