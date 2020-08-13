جو بايدن يتعهد بإسقاط أردوغان ويصفه بـالمستبد

تعهد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، في حال فوزه بالرئاسة، بإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بالمستبد، وتوعد بدعم معارضته حتى يتم إسقاط "المستبد أردوغان".

واتهم بايدن نظام أردوغان بتأسيس تنظيم داعش، معربا عن قلقه من وجود 50 رأسا نوويا أمريكيا في تركيا، كما تعهد بالعمل مع حلفاء أمريكا في المنطقة لعزل أردوغان وأفعاله في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في حوار مطول أجراه مع صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأمريكية، كشف فيه عن موقفه السياسي تجاه أردوغان بعد مقابلات مماثلة مع مرشحي الحزب الديمقراطي ونشرت تباعا على مدى الأشهر الماضية وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وعند سؤال الصحيفة له "هل تشعر بالارتياح لأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أسلحة نووية في تركيا بالنظر إلى سلوك أردوغان؟"، حيث تمتلك الولايات المتحدة حوالي 50 رأسا نوويًا في تركيا، مما أثار الجدل العام بعد الهجوم التركي على سوريا في أكتوبر الماضي، اكد أن مستوى راحته تقلص كثيرًا، لقد قضى الكثير من الوقت مع أردوغان".

وتستذكر الصحيفة أن بايدن عام 2014 قد أدلى بتصريحات تشير إلى أن تركيا لعبت دورًا في تمكين صعود داعش، مما أثار التوترات الدبلوماسية. وقال بايدن "لقد قضيت الكثير من الوقت معه، إنه مستبد، إنه رئيس تركيا وأكثر من ذلك بكثير".

وتابع بايدن: "ما أعتقد أننا يجب أن نفعله هو اتباع نهج مختلف تمامًا تجاهه الآن، يجب أن ندعم قيادة المعارضة. لدينا طريقة كانت تعمل لفترة من الوقت لدمج السكان الأكراد الذين أرادوا المشاركة في العملية في برلمانهم، لأنه يتعين علينا التحدث عما نعتقد أنه خطأ بالفعل. عليه أن يدفع الثمن. عليه أن يدفع ثمن ما إذا كنا سنواصل بيع أسلحة معينة له أم لا. لذلك أنا قلق للغاية حيال ذلك".