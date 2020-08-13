"الأنصاري" و"الهجان" يحضران اجتماع محلية النواب لمناقشة قانون التصالح

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، حضور كثيفًا لعدد من المحافظين ونواب المحافظين لمناقشة الأثر القانوني للتصالح في مخالفات البناء. حضر كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن هناك اجتماعًا يتعلق بقياس الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 سنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح أن هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعي أولًا وأخيرًا، وإذا كانت تطبيقاته وتسويقه من قبل البعض أدت لإشكالية، فقد قمنا بالتصدي بشجاعة بموجب السلطة الممنوحة لنا من الشعب لتصحيح الأوضاع في وقت امتنع البعض عن الظهور خوفًا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظًا على منصب زائل.