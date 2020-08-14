انطلاق ورش"مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج بالإسكندرية غدا

قالت الدكتورة راندا فارس، مديرالمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، إن المشروع سيقدم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة اللاتي يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية، غدا السبت الموافق 15 أغسطس، من محافظة الإسكندرية وتمتد حتى السادس من سبتمبر، في أربع محافظات "الإسكندرية، القاهرة، الجيزة والفيوم" .

وأكدت فارس، لـ"الوطن"، أن الدورات التدريبية تستهدف 200 فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ 10 ورش تدريبية، يتلقى خلالها المتدربون المحتوى التدريبي للمشروع والذي ينقسم إلى عدة محاور وهي الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية، الجوانب الصحية في الحياة الأسرية، معايير اختيار شريك الحياة والجوانب الشرعية في الحياة الأسرية.

وأكدت مدير مشروع "مودة"، أن الوزارة ستعاود العمل مع وزارة الشباب والرياضة لتدريب 1800 شاب وفتاة على مستوى 15 محافظة، 16 أغسطس الجارى، لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأكيد على التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية، والتوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية، لافتة إلى أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة.

وأشارت إلى أن معدلات التردد على منصات مودة الإلكترونية لتثقيف الشباب المقبل على الزواج حتى آخر يونيو الماضي، تخطت مليونا و400 ألف شاب وفتاة، سجل منهم 140 ألف بنسبة 10% من المترددين على المنصة بهدف تقديم الإرشاد الأسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق.