اتحاد الناشرين العرب يبحث آلية المشاركة في معرض الرياض للكتاب

عقد اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، اجتماعًا مع هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة السعودية، المشرفة على إدارة معرض الرياض، عبر تطبيق ويبكس، وذلك بمشاركة عبد اللطيف الواصل، مدير إدارة النشر بالهيئة، وكل من رئيس الاتحاد، والأمين العام ونائب الرئيس، ورئيس لجنة المعارض، ورئيس لجنة تطوير الأداء المهني.

وطرح الاتحاد عددًا من المطالب، تمهيدًا للمشاركة في معرض الرياض للكتاب، حيث طالب الاتحاد مشاركة أكبر عدد ممكن من الناشرين العرب في هذه التظاهرة الثقافية، كما طالب بإتاحة مشاركة الناشرين من سوريا وليبيا، وأن تكون أجنحة كتاب الطفل داخل قاعات المعرض، وأن يتم تسليم طرود الكتب في أجنحة المشاركة، وذلك نظرًا لاختيار مكان جديد للمعرض.

كما طلب الاتحاد مراعاة الظروف التي يعاني منها الناشر العربي، وتخفيض أسعار المشاركة، وكذلك العمل على الإعلان والإعلام عن المعرض بشكل أكبر، وتقديم خدمات للقارىء والناشر طبقًا للصورة المتطورة الجديدة للمعرض، كما طالب تثبيت موعد مبكر للمعرض حتى لا يتعارض مع معارض عربية أخرى.

وطلب محمد رشاد رئيس الاتحاد بتفعيل القائمة السوداء بمعرض الرياض، مع توضيح عمل لجنة الملكية الفكرية في المعارض، مؤكدًا على دور الاتحاد الفاعل حيث يتم تعيين ممثل كل معرض، والذي بدوره يقوم بإجراء محضر ضبط لأي حادثة تزوير مثبتة، ويُتخذ بحق الدار أو الكتاب الإجراء المناسب بالتنسيق مع إدارة المعرض.