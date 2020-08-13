السجيني منتقدا غياب وزير الإسكان: لسنا في نادٍ اجتماعي

وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات شديدة، بسبب غياب وزير الإسكان، عاصم الجزار، عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية، الذي انعقد اليوم لمناقشة مشكلات شاطئ النخيل ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي – محافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلًا.

وسأل السجيني عن أسباب تغيب وزير الإسكان؟ ثم عاود السؤال عن نواب الوزير، وقال إن التغيب عن حضور اجتماعات البرلمان يكون بأسباب مكتوبة واعتذار رسمي.

واستطرد قائلا: "لسنا في نادٍ اجتماعي وإنما نعبر عن مؤسسات وسلطات يحكمها الدستور والقانون".

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع: "إذا غاب الوزير عليه أن يقدم كتابًا رسميًا بالاعتذار المسبب بعدم الحضور، وغير ذلك يعد مخالفة تتنافى مع تقاليد وأعراف هذه القاعات التي شهدت أقدم وأعرق البرلمانات في المنطقة".