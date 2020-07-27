السجيني: نستهدف وضع جدول زمني لإنهاء مشكلات الغرق بشاطئ النخيل

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع الذى ستعقده اللجنة غدا والخاص بأزمة شاطئ النخيل، يتضمن وضع جدول زمنى تلتزم به تعاونيات الإسكان ويشمل تشكيل مجلس قانونى يتعامل مع محافظة الإسكندرية، إما بتسليم الشاطئ أو إبرام بروتوكول مع المحافظة لتحديد من سيتولى إدارة الشاطئ، واتخاذ الإجراءات الحمائية لتأمين البحر من الدوامات وإصلاح الحاجز الخاص بالأمواج.

وشدد "السجينى" فى تصريحاته لـ"الوطن"، على ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة للتعامل مع ملف شاطئ النخيل – حى العجمى بالإسكندرية، وذلك بعد ارتفاع حالات الغرق به كل عام.

ويشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية تعقد اجتماعا، غدا، لاستمرار بحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حى العجمى بالإسكندرية.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا الأيام الماضية لمناقشة أسباب زيادة حوادث الغرق بهذا الشاطئ، وذلك فى حضور محافظ الإسكندرية.