نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

حالة من القلق والترقب تسيطر على كثير من أولياء أمور وطلاب الثانوية الأزهرية، حيث تفصلنا ساعات قليلة وتعلن مؤسسة الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال البوابة الرسمية.

تستعرض "الوطن" خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس فور ظهورها

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية

أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أن "نسبة النجاح هذا العام في نتيجة الثانوية الأزهرية مرتفعة نظرًا لالتزام واضعي الأسئلة بالمعايير الموضوعة بشكل كامل، وما وقع من خطأ مطبعي ليس له أي تأثير على الطلاب".

وأكد وكيل الأزهر أن "نسبة النجاح في العلوم الإسلامية، بلغت 100%، وفي القسم العلمي 72.99% والأدبي 64.84%، والنسبة العامة للنجاح بلغت 67.66% وستزداد بعد الدور الثاني.

وستكون النتيجة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيس بوك، في تمام الساعة الخامسة مساء.

برقم الجلوس فقط.. نتيجة الثانوية الأزهرية

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية، من خلال الدخول على البوابة الرسمية بعد الساعة الخامسة مساءً، وللحصول على النتيجة الثانوية الأزهرية يمكن الدخول هنـــــــــــا.

أوائل الثانوية الأزهرية

جرى إعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم العلمي، والأدبي، والشعبة الإسلامية أمس الأربعاء، بعد اعتماد النتيجة للعام الدراسي 2019– 2020.

وجاءت أسماء الطلاب الأوائل كالآتي:

- عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، الأول (العلوم الإسلامية)، النسبة المئوية 97.91%.

- رحاب خالد عثمان عباس، الأول أدبي – كفيف، النسبة المئوية 95.08%.

- أماني عاطف عبدالرؤوف الشعراوي، الأول (أدبي)، النسبة المئوية 99.21%.

- أحمد مدحت مصطفى أحمد، الأول (علمي)، النسبة المئوية 100%.

- علاء رجب حامد صبح، الأول - مكرر (علمي)، النسبة المئوية 100%.

- ندا محمد حامد فرحات، الأول - مكرر (علمي)، النسبة المئوية 100%.

ونصح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الطلاب الأوائل بقوله: "اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان".

وكانت كنترولات الثانوية الأزهرية قد أنهت أعمال تصحيح جميع أوراق امتحانات طلاب الثانوية، وتسلم الكنترول المركزي للثانوية جميع الأوراق من مراكز التصحيح، وبدأ مهام الرصد الاثنين الموافق 10 أغسطس.

واختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم، الخميس 6 أغسطس، بامتحان مادة التفسير، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظًا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.