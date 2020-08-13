طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنّه سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بشكل رسمي للعام الدراسي 2019-2020 للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، اليوم، الخميس الموافق 13 أغسطس.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــــا، الساعة 5.30 مساء.

ويعقد الأزهر اليوم الخميس 13 أغسطس، مؤتمرًا صحفيا يتم بثّه على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الساعة 2 ظهرا، للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، ويتناول المؤتمر كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات ونسب النجاح لكل شعبة، وتفاصيل إعلان موعد فتح باب التظلمات.

وأعلن الأزهر الشريف، أسماء الأوائل على كل شعبة في الشهادة الثانوية الأزهرية، عبر صفحة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس الأربعاء، وأجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيًا بالأوائل لتهنئتهم بالتفوق.

وجاءت أسماء الأولائل كالتالي:

الأول على القسم الأدبي أماني عاطف من المنوفية بمجموع 99.21%.

الأول على القسم الأدبي كفيف رحاب خالد عثمان من أسيوط 95.8%.

الأول على الشعبة الإسلامية عبدالله وليد السيد من القاهرة بمجموع 97.91%.

الأول على القسم العلمي أحمد مدحت مصطفى من أسيوط بمجموع 100%.

الأول علمي "مكرر" علاء رجب حامد من البحيرة بمجموع 100%.

الأول "علمي" مكرر ندا محمد حامد من الغربية بمجموع 100%.

ونصح شيخ الأزهر الطلاب الأوائل بقوله: "اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان".

وكانت كنترولات الثانوية الأزهرية قد أنهت أعمال تصحيح جميع أوراق امتحانات طلاب الثانوية، واستلم الكنترول المركزي للثانوية جميع الأوراق من مراكز التصحيح، وبدأ مهام الرصد الاثنين الموافق 10 أغسطس.

واختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم، الخميس 6 أغسطس، بامتحان مادة التفسير، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.