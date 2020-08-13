وزير التنمية المحلية: 611 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المواطنين الراغبين في التصالح ببعض مخالفات البناء بلغ حتى الآن 611 ألف طلب تصالح.

وأضاف "شعراوي"، في تقرير رفعه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مستجدات "عملية التصالح"، أن إجمالي قيمة "المتحصلات" بلغت حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وقال وزير التنمية المحلية، في تقريره، إن الموجة الـ16 لإزلات مخالفات البناء خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 10 أغسطس 2020، أزالت 7543 مخالفة بناء، و3242 مخالفة زراعية بمساحة 178191 فدانًا.