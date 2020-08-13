وفاة والدة الفنانة فيدرا

أعلنت الفنانة الأردنية فيدرا، وفاة والدتها، حياة محمد علي العناني، صباح الخميس، على أن تشيّع الجنازة الليلة.

وشاركت فيدرا، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، المنشور الخاص بشقيقتها فاتن، والمُتعلق بإعلان الوفاة، قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا والدتي لمحزونون، بعظيم التسليم بقضاء الله وقدره، وبقلوب مؤمنة، أنعى إليكم والدتي حياة محمد علي العناني، التي انتقلت إلى جوار ربها راضية مرضية اليوم، وأسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهمنا أنا وإخوتي فيدرا وفهد ودلال كل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".