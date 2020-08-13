إثيوبيا: ملتزمون بمواصلة مفاوضات السد بحسن نية

أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، التزامها بمواصلة التفاوض بحسن نية بشأن السد، لمعالجة القضايا العالقة بصورة "لا تقيد حقها في استخدام النيل الأزرق".

ونقلت وزارة الخارجية الإثيوبية، عبر حسابها على فيس بوك، عن وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي، قوله خلال استقباله سفير السودان الجديد: "الجانبان أكدا التزام إثيوبيا والسودان بتسوية القضايا الحدودية عبر الآليات التي وضعها البلدان"، وفقًا لما نشرته قناة "العربية".

وأضافت أنّ وزير الخارجية الإثيوبي "جدد التأكيد على التزام بلاده بمواصلة التفاوض بحسن نية حول السد لمعالجة القضايا العالقة، بصورة لا تضر بالتشغيل الأمثل للسد، ولا تقيد حق إثيوبيا في استخدام النيل الأزرق".

وكانت وزارة الري السودانية طلبت، الاثنين الماضي، تأجيل المفاوضات في شأن سد إثيوبيا بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، بعد استئنافها في نفس اليوم، لمدة أسبوع، لإجراء مشاورات داخلية.