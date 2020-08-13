"السجينى": 3 ملايين مخالفة بناء في مصر ونرصد الأثر الاجتماعي للتصالح

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون المصالحة في مخالفات البناء وقياس الأثر التشريعي والاجتماعي على أرض الواقع.

وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن "الدولة تقوم بدورها ونحن نراقب التطبيق على أرض الواقع "، منوهًا بأن "هناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، وقد بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءاتها".

وأكد النائب أن "مجلس النواب يعمل على تحديد الأثر الاجتماعي لتطبيق التشريع أيضًا".

وسأل "السجيني"عن أسباب غياب وزيري التنمية المحلية والإسكان خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لافتًا إلى أن "وزير التنمية المحلية أرسل خطاب اعتذار ومقترحًا سيتم عرضه بشان هذا الملف، بينما لم يرسل وزير الإسكان اعتذارًا، وحضر ممثل عنه.