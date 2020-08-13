وسائل إعلام ليبية: فرقاطة تركية دخلت حوض الخمس وأخرى خارجه

ذكرت وسائل إعلام ليبية أنّ فرقاطة تركية دخلت "حوض الخمس" وأخرى خارجه، وفقًا لما نقلته قناة "العربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن عمليات نقل إرهابيين من معسكرات في منطقة القرن الأفريقي إلى مصراته بدعم وتمويل قطري.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا، منوها بأنّ هذه ليست محطتهم الأخيرة وسيتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة.

ولفت المسماري إلى أنّ تركيا نقلت عناصر من منطقة القرن الأفريقي بأموال قطرية، مشيرا إلى وصول "300 عنصر تكفيري متطرف" مؤخرا من الصومال بقيادة ضابطين قطريين إلى مصراتة وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وطالب المسماري المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لمنع نقل المزيد من المتطرفين.