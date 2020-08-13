رئيس التحرير

محمود مسلم

وسائل إعلام ليبية: فرقاطة تركية دخلت حوض الخمس وأخرى خارجه

كتب:

سحر المكاوى
02:10 م | الخميس 13 أغسطس 2020
ليبيا

ليبيا

ذكرت وسائل إعلام ليبية أنّ فرقاطة تركية دخلت "حوض الخمس" وأخرى خارجه، وفقًا لما نقلته قناة "العربية" في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن عمليات نقل إرهابيين من معسكرات في منطقة القرن الأفريقي إلى مصراته بدعم وتمويل قطري.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستمر في تفريغ إرهابيين من عدد من الدول في ليبيا، منوها بأنّ هذه ليست محطتهم الأخيرة وسيتم نقلهم فيما بعد إلى أوروبا ودول المنطقة.

ولفت المسماري إلى أنّ تركيا نقلت عناصر من منطقة القرن الأفريقي بأموال قطرية، مشيرا إلى وصول "300 عنصر تكفيري متطرف" مؤخرا من الصومال بقيادة ضابطين قطريين إلى مصراتة وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وطالب المسماري المجتمع الدولي بالتحرك الفعلي لمنع نقل المزيد من المتطرفين.

اقرأ المزيد:

محلل سياسي: حكومة السراج والإخوان مستمرة في تهريب الأسلحة التركية إلى ليبيا

خيانة الإخوان وحكومة السراج في ليبيا يجسدها الفيلم الروسي شوغالي 2

السفير الأمريكي: إعلان القاهرة فرصة جيدة لتحقيق السلام في ليبيا

ليبيا تسجل 388 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بكورونا