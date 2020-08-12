خيانة الإخوان وحكومة السراج في ليبيا يجسدها الفيلم الروسي شوغالي 2

سيتم عرض استمرار قصة علماء الاجتماع الروس المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا هذا الخريف، وكشف الإعلان الرسمي لفيلم "شوغالي 2" الذي تم نشره على الموقع الرسمي عن أحداث الجزء الثاني من الفيلم.

وفيلم شوغالي 2 هو استمرار لقصة تستند إلى أحداث حقيقية، تحكي عن مصير عالم الاجتماع مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان، حيث اختطف الروسيان في طرابلس ، حيث تمت دعوتهما من قبل حكومة السراج من أجل إجراء تحليل للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

بعد أن أجرت مجموعة مكسيم شوغالي العديد من المقابلات مع المواطنين الليبيين واكتشفت أن حكومة طرابلس مرتبطة بشكل مباشر بالمنظمات الإرهابية كتنظيم القاعدة ، تم اختطافهما.

قام إرهابيون من تنظيم القاعدة والإخوان بعملية القبض على عالمي الاجتماع الروس، وبعد اختطافهما ، تم إيداعهما في سجن "معيتيقة" بقيادة ميليشيا "الردع".

ولم يتلق علماء الاجتماع الروس أي تهم رسمية بانتهاك القانون الليبي أو ما إلى ذلك ، مما يعني أن قيادة حكومة السراتج تخشى من أن يكونوا قد اكتشفوا شيئا سريا وقرّرت اختطافهما بشكل غير قانوني.

منذ أكثر من عام ، اختُطف عالما الاجتماع الروس ، مكسيم شوغالي وسامر سويفان ، واحتجزا قسرا، وأثناء وجود مكسيم في سجن "معيتيقة" ، يلتقي عالم الاجتماع الروسي بأشخاص مختلفين ، فيضطر إلى مواصلة عمله ، وغالبا ما يشارك هؤلاء الأشخاص قصصا حول ما يحدث في العاصمة الليبية طرابلس.

وتحتوي هذه القصص على معلومات مهمة ، لذلك يخاطر مكسيم شوغالي بحياته ، ويحاول جاهدا أن يجد طرقا لنقل هذه البيانات إلى روسيا، يعتقد عالم الاجتماع الروسي أن هذه المعلومات قادرة على تغيير مسار جميع الأحداث وحل الأزمة الليبية.

وفي الوقت ذاته، يبذل الدبلوماسيون الروس والشخصيات العامة والأشخاص المهتمين قصارى جهدهم لتحرير الأسرى الروس ، لكن كل هذه المحاولات حتى الآن باءت بالفشل.

في وقت سابق ، اتصل ممثلو حكومة السراج بوزارة الخارجية الروسية، ورد الجانب الروسي بأنه طالما الموطنان الروسيان محتجزان في سجن "معيتيقة" الليبي ، فإن إجراء مزيد من المفاوضات مستحيل، بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أن تركيا متورطة أيضا في استمرار الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الروس.

وقد زار ممثلو أنقرة السجناء أكثر من مرة، والأرجح أن عملاء أتراك هم من يقومون باستخدام مكسيم شوغالي وسامر سويفان لابتزاز روسيا.