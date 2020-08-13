رانيا محمود ياسين تنشر صورة والدها مع رشدي أباظة وحسين فهمي: مجاش زيهم

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على إنستجرام، صورة تجمع والدها الفنان محمود ياسين، مع حسين فهمي، ورشدي أباظة، والمخرج سعيد مرزوق.

وحملت الصورة توقيع رشدي أباظة، وأهداها إلى سعيد مرزوق، قائلاً: "إلى سعيد الفنان القدير والزميل الحبيب الغالي عام 1976".

وعلقت رانيا محمود ياسين، على الصورة: "هو فيه كده؟، جانات السينما المصرية اللي معلش مجاش زيهم".

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، وجّهت الشكر لكل من اطمأن على الحالة الصحية لوالدها الفنان القدير محمود ياسين، ووجهت عتابًا لكل من نشر شائعات عن وفاته قائلة: "قسمًا بالله العظيم.. لو فيه حاجة بعد الشر هنكتب على صفحاتنا أنا ومامتي وأخويا عمرو وجوزي محمد رياض".

وطمأنت الفنانة شهيرة الجمهور على صحة الفنان القدير محمود ياسين، بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية، بعض الشائعات، بين تدهور حالته الصحية ووفاته.

وكتبت شهيرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "وربنا كله تمام والحمدلله، سيبكم من مواقع المتخلفين عقليًا، وبدعي عليهم تمام أوى، هتكسبوا إيه نسبة مشاهدة بالملايين، عشان تاكلوا من ورانا عيش، يا رب بالسم الهاري، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وتقدم المحامي شعبان سعيد ببلاغ إلى النائب العام، وكيلا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضد مجهول، طلب فيه سرعة التحقيق في واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات حول الفنان الكبير محمود ياسين.

وقال سعيد في بلاغه، الذي حمل رقم 32291 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إنّ أسرة الفنان محمود ياسين فوجئت بعدد كبير من الفنانين والأصدقاء، يتصلون هاتفيًا للتأكد من خبر وفاته، حيث انتشر الخبر بسرعة نظرًا لشعبية الفنان في العالم العربي، ما أثار الرعب والفزع، لدى أسرته ومحبيه وزملائه، وخيمّ الحزن عليهم، حتى تكذيب الخبر وتأكيد أنّه مجرد شائعة.

وأضاف: "الغرض من نشر الخبر الحصول على ربح من خلال كثرة المتابعات على هذه الصفحات، التي اعتادت ترويج الشائعات، ومنها صفحة تحمل اسم الفنانة رانيا محمود ياسين، وهو الأمر الذي دعا نقيب المهن التمثيلية لتقديم البلاغ".