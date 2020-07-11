رانيا محمود ياسين: أولاد النجوم طريقهم "مش مليان ورود"

رسالة مطولة وجهتها الفنانة رانيا محمود ياسين، إلى متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، بشأن نشأتها داخل أسرة فنية.

وكتبت "رانيا" قائلة: "أنا رانيا محمود ياسين متزوجة من الفنان محمد رياض وأخي الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين، نشأت وترعرت في بيت فني من طراز رفيع أب أكبر نجم في مصر وفتى الشاشة الأول وأم فنانة كبيرة ومهمة ولكن وقتها واهتمامها الأهم هو أولادها".

وتابعت: "ربنا يخلي ويبارك في أبويا الفنان والنجم الكبير والأب العظيم محمود ياسين والنجمة والآم العظيمة شهيرة، اتعلمت في هذا البيت أن المهنة دي اجتهاد والتزام وصبر ومعاناه علشان توصل، وأن احترام جمهورك من احترامك لنفسك".

وأضافت: "اتعلمت حب المهنة دي بكل معاني الكلمة مهما كانت الصعاب لازم أخلص لشغلي وأديله من وقتي وصحتي وتركيزي، وأعرف إني بقدم رسالة وبقدم شيء يسعد الناس يعني بلعب دور علشان ألعب على مشاعر الناس وأخاطب عقولهم".

واستطردت: "يا إما أنجح إنهم يصدقوني يا إما يقولوا مكنتش موفقة وساعتها ده أصعب إحساس ولما تنجح تبقى أحلى فرحه في الدنيا إنك أسعدت الناس، وبعدها تدخل دوامة يا ترى أعمل إيه تاني يعجب الناس".

وقالت "رانيا": كل القيم دي عشت بيها واتربيت عليها اترسخت جوايا بالرغم من كل زمن العبث اللي احنا بقينا فيه اللي انا مازالت لا استطيع أن أكون غير الفنانة الملتزمة لا أعرف أضرب أوردر ولا لما قسط الفلوس يتأخر اهدد إني مش نزله ولا أعرف أعمل أي حاجه علشان أكون متواجده وأهو شغل وخلاص.

وتابعت: "وكل ما أبتعد شويه علشان ظروف بيتي وأولادي أرجع أعاني علشان استرد مكانة هذه المهنة، مش زي ما الناس شايفها بريق وأضواء و فاكرين إننا كلنا بناخد فلوس فظيعة، مهنة صعبة عايزة صبر وجلد وصراع واجتهاد علشان تحقق اللي نفسك فيه".

وأتمت: "مش معنى إنك ابن النجوم إن الطريق ملئ بالورود، لأ هو ملئ بالورود الجميلة اللي مليان بالأشواك".