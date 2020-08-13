وفاة مرشح "النور" في بني سويف بكورونا

توفي الدكتور شعبان عبد العليم، مرشح حزب "النور" على المقعد الفردي بمحافظة بني سويف في انتخابات مجلس الشيوخ، أمين عام الحزب بالمحافظة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان مرشح حزب النور، أصيب منذ أسبوعين بفيروس كورونا وعقب ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث جرى حجزه داخل مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، إلا أن حالته الصحية تدهورت في اليومين الأخيرين، إلا أنه جرى استكمال حملته الدعاية الانتخابية.

وكشف محمد محروس، منسق حملة مرشح حزب النور والمتحدث باسمها، عن وفاة الدكتور شعبان عبد العليم مرشح الحزب منذ دقائق، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن ابنه الطبيب بمستشفى التأمين الصحي عن وفاة والده.