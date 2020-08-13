4 حالات يحصل فيها طالب الثانوية على درجات التظلم: "مفيش إعادة تصحيح"

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وصول أعداد المتقدمين بطلبات تظلم على نتائجهم في الثانوية العامة لنحو 60 ألف طالب وطالبة، وبدء إخطار المتضررين بنتيجة الاطلاع بدءًا من يوم السبت 15 أغسطس 2020 وتباعًا طبقًا لما يرد للجان النظام والمراقبة من نتائج، من خلال الرابط tazalomg12.emis.gov.eg.

وأكّدت وزارة التعليم، في بيان صادر اليوم، أنَّ الحالات التي يحق للطالب الحصول على درجات إضافية تتلخص في 4 حالات فقط:

وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة. عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة. الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة. يحق للطالب تدوين أي ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب أنها ذات تأثير على مجموعة.

وشددت وزارة التعليم على أنَّ تلك الحالات ليس من بينها إعادة تصحيح أسئلة، وفي حالة تأكّد الطالب من حقه في وجود خطأ في عملية التصحيح، يتعين عليه رفع دعوى قضائية وإثبات حقه في إعادة تصحيح الأوراق.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنَّ إجمالي عدد الكراسات التي تم طلب الاطلاع عليها من طلاب الثانوية العامة بلغ 78 ألفًا و433 كراسة إجابة، وجاءت اللغة العربية كأكثر مادة تم التقدم بطلب للاطلاع عليها، حيث تقدم 14 ألفًا و873 طالب وطالبة بطلب للاطلاع على كراسات إجابة اللغة العربية، يليها الفيزياء بإجمالي 13 ألفًا و622 طالبًا وطالبة تقدموا بطلب اطلاع، وجاءت مادة علم النفس والاجتماع في المركز الأخير كأقل مادة تمّ تقديم طلب اطلاع بإجمالي 612 طالبًا وطالبة.