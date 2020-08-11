خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تظلمات الثانوية العامة على نتائج امتحان الدور الأول، بدءا من الخميس الماضي الموافق 6 أغسطس، لمدة 15 يوما، حتى 20 أغسطس، وتبدأ إجراءات الإطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020.

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خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة

يجب تسديد مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك المصرية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على حساب رقم 2/88040/450/9، بالبنك المركزي المصري، أو الحساب رقم 1543070416719000014 بالبنك الأهلي المصري، أو الحساب رقم 1050001000036407 ببنك مصر.

الخطوة الثانية، يقوم الطالب بتقديم طلب للاطلاع على كراسة الإجابة، لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، أو بالمقار التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بطلب التظلم في المديرية التعليمية التابع لها مرفقًا به إيصال السداد وشهادة الدرجات وصورة البطاقة.

بداية من الأحد 9 أغسطس، يمكن للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، في الساعة الـ 9 صباحا، ومن يتخلف عن الموعد ليس من حقه التقدم لتظلم أخر.

الاطلاع على كراسة الإجابة يتم من خلال صورة ضوئية فقط، وليست الأصلية، ويشترط أن يحضر الطالب بنفسه، وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في الحالات الآتية..

وجود أجزاء من الإجابات غير المقدرة في ورقة الإجابة، أو أن تجميع الدرجات غير مطابق، أو أن هناك خطأ في تجميع الدرجات.

يتواصل الطالب مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.