شريف مدكور: أنا سقطت في الثانوية العامة وأهلي احترموا قدراتي

استرجع الإعلامي شريف مدكور، ذكرياته مع الثانوية العامة، قائلا إنه سقط في المرحلة الثانوية "GCE" ثم أعادها مرة أخرى، ولكن في الثانوية العادية، لافتا إلى أنه تخطى هذه المرحلة بالمذاكرة والاجتهاد.

وأضاف "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، وتقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ودينا عبدالعزيز: "عرفت قيمة حاجات كتير حواليا، منها أهلي اللي ساندوني ووقفوا جنبي واحترموا قدراتي".

وأوضح أنه تعمد المباركة للراسبين في الثانوية العامة قبل الناجحين فيها ليعطيهم بريق أمل وتفاؤلاً من جديد.

وأشار إلى أن مرحلة الثانوية العامة أكسبته قوته، واستفاد من خبرته التي اكتسبها من تلك التجربة في حياته العملية فيما بعد.