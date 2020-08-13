بكري: تطبيق التصالح في مخالفات البناء "سمك.. لبن.. تمر هندي"

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يراعي قانون التصالح في مخالفات البناء تطبيق قواعد السلم الاجتماعي.

وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني لقياس الأثر التشريعي لتطبيق القانون، قائلاً "الرئيس عبدالفتاح السيسي محق في قراراته وظهر هذا بوضوح في عدد من القرارات من بينها الإصلاح الاقتصادي".

واستطرد قائلاً: "يجب علينا متابعة التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء، فالناس حيارى والتطبيق متناقض ونحن أمام سمك لبن تمر هندي، ولا أحد يعلم كيف يطبق القانون وكيف يتم التعامل مع حالات التصالح والشعب ينتظر قدره.

وشدد "بكري" على ضرورة النظر للبعد الاجتماعي وسلامة النظام السياسي وكذلك التفاف الشعب حول النظام، مبينًا أن تطبيق القانون بهذا الشكل قد يهدد السلم الاجتماعي والبرلمان لا يتحمل المسؤولية، لأنه عندما أصدر مجلس النواب قانون التصالح أصدره على أسس قانونية ولكن المشكلة في التطبيق الخاطئ.

وتساءل قائلاً: "من يقوم بالتطبيق وناس بيطلب منها 100 مليون على أي أساس لإتمام عملية التصالح،. وقال: "نحن دولة قانون ويجب أن نساوي بين البشر جميعًا بِمَا يحقق الأمن والاستقرار الاجتماعي".