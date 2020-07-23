برلماني: قانون التصالح على مخالفات البناء "بونبوناية" هدية للشعب

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مصر أكرمها الله برئيس جاد وشجاع تصدى لمسألة البناء العشوائي والمخالف معتبرًا أن قانون التصالح هدية للشعب المصري.

وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، إن وقفة رئيس الجمهورية الجادة عند افتتاح مشروع بشاير الخير 3 جعلت أجهزة الدولة تقف وقفة جادة على أرض الواقع وتواجه مسالة المخالفات والتعديات.

وأوضح السجيني أنه لا توجد طوبة تُبنى الآن في مصر بشكل مخالف للقانون، لافتًا إلى أن مصر لم ترى هذا الشكل من مواجهة المخالفات منذ ستينات القرن الماضي.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء والاستفادة من التشريع الذي صدر من لجنة الإسكان بمجلس النواب بالتوافق مع الحكومة لم يصل للمستوى المطلوب لافتًا إلى أن التشريع تم تسويقه بشكل غير حقيقي.

واعتبر وكيل لجنة الإدارة المحلية أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعتبر هدية للشعب المصري مضيفًا: "بعض التصريحات الحكومية وبعض المواقع المشبوهة على السوشيال ميديا وبعض أصحاب النفوس والمصالح اللي من أهدافهم تستمر حالة العشوائيات والبناء المخالف وكل هذه العوامل أدت لحدوث بلبلة وان التشريع ده واخد قدر على غير الحقيقة".

وأوضح السجيني أنه وزملائه في مجلس النواب يتواصلوا مع وسائل الإعلام المختلفة لإبراز الصورة الحقيقية لملف قانون التصالح في البناء المخالف.

وتابع: "قانون التصالح ده بونبوناية وأي حد عايز ياخدها ياخدها واللي مش عايز ياخدها بلاش"، لافتًا إلى أن الأموال التي يتم تحصيلها من قانون التصالح يتم عمل مشروعات البنية التحتية "الكهرباء والمياة" بها مشددًا أن قانون التصالح اصلاحية تتعامل مع أوضاع خاطئة بالتقنين.

ونفى السجيني أن يكون هدف القانون هو جمع الأموال لافتًا أن القانون يهدف لعمل الخدمات بسرعة رغم المخالفة وان الرسالة الحقيقية "احنا جايين نساعد".