"الأعلى للإعلام": مد فترة توفيق الأوضاع للوسائل والمؤسسات 3 أشهر

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت في 16 فبراير 2020.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعد 24 نموذجًا لتوفيق الأوضاع للصحف والقنوات والمواقع وتم نشرها على موقع المجلس ويستمر المجلس في تلقي هذه الطلبات حتى 16 نوفمبر 2020.

وقال المجلس في بيان له، اليوم، إنه يتم عرض هذه الطلبات على اللجان المختصة التي شكلها المجلس لذلك تمهيدًا لمناقشتها في اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.