روسيا تعتزم فتح ممثلية تجارية في 3 محافظات فلسطينية

أعلن السفير الروسي لدى فلسطين جوتشا بواتشيدزه، أنّ بلاده تعتزم افتتاح ممثلية تجارية لها في محافظات بيت لحم، والخليل، ونابلس.

وقال بواتشيدزه - خلال لقائه الخميس، وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إنّ الممثلية التجارية ستساهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتمكن من إقامة استثمارات فلسطينية روسية مشتركة في دولة فلسطين.

وأشار إلى أنّ بلاده سترسل خلال الشهر الحالي، مساعدات طبية لدولة فلسطين، لدعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره وبما يحفظ صحة وسلامة الفلسطينيين في ظل الجائحة الصحية التي تضرب مختلف بلدان العالم.

واستعرض الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها فلسطين في ظل جائحة كورونا، وقرار القيادة الفلسطينية بشأن التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتي الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية، ردا على الخطط الإسرائيلية لضم أراضي من الضفة الغربية والأغوار.

وأكد السفير الروسي موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والرافض للخطط الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، والجاهزية الكبيرة لتعزيز وتطوير أشكال التعاون بما يخدم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات.

واتفق العسيلي وسفير روسيا على عقد اجتماع اللجنة الحكومية الفلسطينية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين قريبًا.